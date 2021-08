Was Prinzessin Eugenie (31) wohl zu diesen Bildern sagen wird? Im Februar wurde die Enkelin der Queen zum ersten Mal Mutter. Mit ihrem Mann Jack Brooksbank (35), mit dem sie 2018 vor den Traualtar trat, hieß sie ihren Sohn August willkommen. Nun scheint sich der Geschäftsmann allerdings eine kleine Auszeit von seinen Vaterpflichten gegönnt zu haben. Während Eugenie mit ihrem gemeinsamen Nachwuchs zu Hause verweilt, urlaubt Jack mit Models auf einer Jacht!

Das Wochenende verbrachte der 35-Jährige auf der Insel Capri. Als Markenbotschafter für einen Tequila sollte er dort auf einer Gala erscheinen. Wie neue Aufnahmen zeigen, genoss der frischgebackene Papa vorher jedoch noch einen ausgelassenen Bootstrip. Dort wurde Jack unter anderem Arm in Arm mit einer hübschen Unternehmerin gesichtet. Mit an Bord waren zudem einige Models, teilweise sogar oben ohne.

Dass Eugenie nicht an seiner Seite war, lag Quellen zufolge daran, dass es sich hierbei eigentlich um eine geschäftliche Reise handeln sollte. Immerhin sei Jack nur auf der Insel, "um auf dem Ball zu arbeiten", wie Insider gegenüber The Mail on Sunday betonten. Dort sollte er unter anderem prominente Gäste unterhalten, wie beispielsweise Katy Perry (36), John Legend (42) und Heidi Klum (48), die auf der Gästeliste standen.

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August Philip Hawke

Getty Images Jack Brooksbank bei Trooping The Colour im Juni 2019 in London

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, April 2020

