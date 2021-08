Claudia Norbergs (50) Mutter Waltraud gibt sich ahnungslos, was die Strafanzeige gegen ihre Tochter betrifft. Kürzlich geriet nicht nur Michael Wendler (49), sondern auch seine Ex-Frau Claudia ins Visier der Gläubiger. Der Vorwurf: Die 50-Jährige soll eine große Summe an ihren Gläubigern vorbeigeschleust haben. Im Falle einer Verurteilung könnte der Mutter sogar eine Haftstrafe drohen. Doch jetzt heißt es, dass nicht nur Michael und Claudia, sondern auch ihre Mutter Waltraud sich des Insolvenzbetruges bewusst waren. Nun meldete sich Waltraud selbst zu Wort und stellte klar: Sie weiß nichts von den angeblich krummen Geschäften ihrer Tochter!

"Ich weiß nichts von einer Strafanzeige gegen mich und meine Tochter. Mich interessiert das auch nicht", betonte die 73-Jährige gegenüber Bild. Sie habe ihr eigenes Einkommen und wisse nicht, warum sie in den Insolvenzskandal hineingezogen werde. Angst, dass ihrer Tochter eine Haftstrafe drohen könne, habe sie aber nicht. "Es wird schon alles gut werden. Das war doch bisher immer so", weiß Waltraud.

Doch laut Bild-Informationen lief die Firma, über die Claudia eine große Summe an den Gläubigern vorbeigeschleust haben soll, zeitweise über den Namen ihrer Mutter. Bei dem Geld soll es sich um einen Teil von Michaels Scheidungsabfindung an Claudia handeln. "Ich habe keine Firma und ich weiß auch nichts von einer Abfindung", erklärte Waltraud. Die Bild-Zeitung könne hingegen sogar belegen, dass Waltraud Norberg zeitweise offiziell als Firmen-Chefin eingetragen war. Ein Gläubiger will nun nicht nur gegen Claudia und Michael, sondern auch gegen Waltraud Strafanzeige stellen.

Anzeige

RTL II Claudia Norberg, "Match! Promis auf Datingkurs"-Kandidatin

Anzeige

TVNOW Claudia Norberg mit Mama Waltraud (l.)

Anzeige

Getty Images Michael Wendler und Claudia Norberg, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de