Tara Tabitha (28) und Eric Sindermann (33) haben sich ausgesprochen! Nachdem die beiden eine Affäre hatten, trafen sie bei Ex on the Beach wieder aufeinander. Allerdings gingen die Ex-Turteltauben nach der Show nicht im Guten auseinander: Dass die Influencerin ihren Ex aus der Sendung kickte, fasste der überhaupt nicht sportlich auf und beschimpfte sie vor allen anderen Kandidaten. Anscheinend haben Tara und Eric ihren Konflikt aber aus der Welt geschafft, wie der Berliner Promiflash jetzt verrät!

Im Rahmen seiner Dr.Sindsen-Fashionshow erzählt Eric Promiflash, dass er und seine Ex-Flamme nach dem TV-Zerwürfnis wieder Kontakt haben: "Tara und ich schreiben ab und zu." Die beiden hätten sich nach der Show ausgesprochen und sogar beieinander entschuldigt. "Ich würde sagen, das Verhältnis ist gut. Ich sage nichts Böses über sie", meint Eric.

Sein Verhalten in der Show bereue Eric heute – er hatte auf seinen Rauswurf durch Tara nämlich ziemlich hitzig reagiert. "Als ich rausgeflogen bin, habe ich in Taras Telefon gebrüllt und einen Tag später dachte ich: 'Eric, komm runter'", erinnert sich der 33-Jährige.

TVNOW Chrissi, Tara und Eric bei "Ex on the Beach"

TVNOW Tara und ihr Ex Eric in Folge sieben von "Ex on the Beach"

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, bekannt als Designer "Dr. Sindsen"

