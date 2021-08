Kourtney Kardashian (42) hat bei den Kindern von Travis Barker (45) offenbar einen guten Eindruck hinterlassen! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit verbringt seit der Bekanntgabe ihrer Beziehung im vergangenen Februar sehr viel Zeit mit dem Blink-182-Schlagzeuger. Auch zu seinem Nachwuchs scheint die Unternehmerin einen guten Draht zu haben: Travis' Tochter Alabama (15) bezeichnete die neue Freundin ihres Vaters jetzt sogar als ihre Stiefmutter!

Vor wenigen Tagen veranstaltete die 15-Jährige auf ihrem Instagram-Account einen Livestream – und stellte sich dabei den neugierigen Fragen ihrer Follower. Ein Fan wollte von der Blondine wissen, ob sie Kourtney schon einmal getroffen habe. "Das ist meine Stiefmutter", stellte Alabama daraufhin klar. Wie es scheint, wird Kourtney mittlerweile also voll und ganz von Travis' Familie akzeptiert.

Im vergangenen Mai hatte bereits ein Insider gegenüber E! News ausgeplaudert, dass sich die Reality-TV-Bekanntheit sehr gut mit dem Nachwuchs ihres Partners verstehe. "Kourtney ist in letzter Zeit ziemlich eng mit Travis' Kindern zusammengewachsen, besonders wenn es um Alabama geht", verriet die Quelle. Darüber dürfte die 15-Jährige sehr glücklich sein, denn zu ihrer leiblichen Mutter Shanna Moakler (46) habe sie kaum Kontakt.

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Luella, Tochter von Travis Barker

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker, 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter Penelope

