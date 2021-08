Datet Alex Rodriguez (46) aktuell etwa mehrere Frauen? Der ehemalige Baseball-Profi und seine Ex-Verlobte Jennifer Lopez (52) gaben vor wenigen Monaten ihre Trennung bekannt. Während Letztere schon kurz später wieder mit ihrem Ex Ben Affleck (48) anbandelte und ihre Beziehung mit diesem vor einer Woche sogar öffentlich machte, blieb A-Rod erst mal Single. Doch in den letzten Tagen wurde er häufiger mit blonden Frauen zusammen gesehen – und nun war er sogar mit einer brünetten Dame unterwegs!

Alex genießt aktuell – genau wie seine Ex J.Lo und ihr Freund Ben – einen ausgedehnten Urlaub in Europa. Aktuell hält er sich offenbar auf Ibiza auf, denn dort erwischten ihn nun Paparazzi bei einem Work-out. Auf Fotos, die DailyMail vorliegen, konnte man A-Rod nun beim Joggen beobachten. Dabei war er allerdings nicht alleine, sondern mit einer unbekannten brünetten Frau. Diese präsentierte ihre schlanke Figur bei dem Workout in einer engen Leggings und trug als Oberteil lediglich einen Sport-BH.

Ob es sich bei der Frau jedoch tatsächlich um eine neue Flamme des Sport-Stars handelt, ist bisher unklar – die beiden machten schließlich nur ein Work-out zusammen. Es könnte sich beispielsweise auch um eine Personal Trainerin gehandelt haben.

Getty Images Alex Rodriguez, Ex-Baseballspieler

Instagram / arod Alex Rodriguez, Ex-Baseballspieler

Instagram / arod Alex Rodriguez, Ex-Baseballspieler

