Bei Denise (31) und Henning Merten (31) ist schon wieder der Alltag eingekehrt! Am 9. Juli war der große Tag endlich gekommen: Die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten gaben sich im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort. Kurz darauf gönnte sich das Paar eine Auszeit in der polnischen Hafenstadt Swinemünde. Am vergangenen Sonntag reisten die Eheleute mit Denise' Sohn Ben-Matteo (2) dann aber auch schon wieder nach Hause – und siehe da: Denise und Henning haben ihre Routine bereits zurück!

"Der Wahnsinn geht weiter! Wir sind zurück und der Alltag hat uns wieder", teilte Denise ihrer Community am Montagmorgen via Instagram mit. Wenn es nach der dunkelhaarigen Schönheit ginge, hätte der Urlaub also gerne noch etwas länger anhalten können. Stattdessen kümmerte sich die Beauty allerdings um das Auspacken der Koffer und die dreckige Wäsche. Und auch von einem ruhigen Start in die neue Woche war keine Spur zu erkennen: "Jetzt sind wir nach einer kurzen Nacht auf dem Weg zum Kinderarzt, eine Gesundschrift holen für den Start der neuen Kita."

Doch nach der Hochzeit ist bei Denise und Henning vor der Hochzeit. Die Turteltauben haben nämlich große Pläne, was ihr Leben als Eheleute angeht. "Im verflixten siebten Jahr wollen wir uns noch einmal bei einer freien Trauung in aller Ruhe das Jawort geben und feiern", verriet die 31-Jährige schon jetzt im Interview mit Promiflash.

Instagram / denise_merten Denise und Henning Merten im Urlaub

Instagram / denise_kappes Henning und Denise Merten

Instagram / denise_kappes Denise und Henning Merten

