Gülcan Kamps (38) bleibt gelassen! Vor wenigen Wochen überraschte die ehemalige Viva-Moderatorin ihre Fans mit besonders süßen Neuigkeiten: Sie und ihr Ehemann Sebastian Kamps erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Inzwischen hat die schwangere Schönheit die Hälfte der Zeit bis zur Geburt ihres Kindes schon hinter sich gebracht. Jetzt meldete sich Gülcan mit einem Update, das vor allem ihre dazugewonnenen Pfunde betrifft!

"Seit Beginn meiner Schwangerschaft habe ich zehn Kilogramm zugenommen", teilte Gülcan ihrer Community via Instagram mit. Ihr immer größer werdendes Babybäuchlein kann die Beauty mittlerweile kaum noch verstecken. Über ihr Gewicht auf der Waage macht sich die werdende Mutter aber keine Gedanken – immerhin sollten Frauen laut aktuellen Statistiken in ihrer Gewichtsklasse bis zur Entbindung zwischen zehn und 16 Kilogramm zunehmen. "Da habe ich ja zum Glück noch sechs Kilo Puffer", schmunzelte die 38-Jährige.

In ihrer wachsenden Wölbung ihrer Bauchmitte spürt Gülcan seit einiger Zeit zudem auch ihren Nachwuchs – und das gar nicht mal so wenig. "Weil es sich momentan so anfühlt, als würde Baby Kamps den ganzen Tag Salto, Flickflack und Radschlag üben", erzählte sie via Instagram.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de