In wenigen Tagen startet die diesjährige Staffel von Promi Big Brother – und auch der Cast der beliebten TV-Show scheint sich immer mehr zu komplettieren! Auch wenn Sat.1 die offizielle Kandidaten-Liste erst kurz vor Beginn der Sendung bekannt geben will, werden immer mehr Promis in der Reihe der potenziellen Bewohner genannt. Nach den jüngsten Spekulationen über den Einzug von Bachelor-Finalistin Michelle Gwozdz, schient jetzt die nächste Bekanntheit festzustehen: Spielerfrau Ina Aogo (32) soll dabei sein!

Laut den aktuellsten Bild-Informationen soll Ina Aogo unter den neuen TV-Container-Bewohnern sein! Stimmen die Gerüchte über die Teilnahme der 32-Jährigen, dann könnte sie bald in bester prominenter Gesellschaft sein: Denn nicht nur die Goodbye Deutschland-Auswandererin Danni Büchner (43) und Moderator Jörg Draeger (75), sondern auch Bachelor in Paradise-Star Rafi Rachek (31) sollen mit von der Partie sein. Ebenfalls hoch im Kurs als mögliche Kandidaten gelten TV-Sternchen Melanie Müller (33) und Fernseh-Hellseher Philipp Stehler (33).

Ob die Gerüchteküche am Ende recht behält, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Fest steht aber schon mal: Sollte Ina dabei sein, wird es garantiert kein Leichtes, so lange von ihrem Mann Dennis Aogo und ihren beiden kleinen Kindern getrennt zu sein. Und was glaubt ihr: Zieht die Spielerfrau demnächst in den TV-Knast?

Anzeige

Instagram / inaaogo Ina und Dennis Aogo

Anzeige

Instagram / inaaogo Ina, Dennis und Payten Rose Aogo

Anzeige

Sat.1 Moderatoren von "Promi Big Brother" 2021: Jochen Schropp und Marlene Lufen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de