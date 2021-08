Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) sind im Juni 2021 zum zweiten Mal Eltern geworden: Das Paar hat ihre Tochter namens Lilibet Diana auf der Welt begrüßt. Allerdings hat das Paar ihr Baby noch nicht öffentlich gezeigt – könnte sich das aber vielleicht schon bald ändern? Einige Royal-Experten vermuten zumindest, dass Meghan anlässlich ihres 40. Geburtstages am 4. August ein Familienfoto veröffentlichen könnte – und zwar inklusive der kleinen Lilibet!

Der Windsor-Fachmann Phil Dampier spekulierte gegenüber The Sun beispielsweise, dass die einstige Suits-Darstellerin schon am 4. August weitere Einblicke in ihr Familienleben gewähren könnte. "Ich glaube, es ist wahrscheinlich, dass wir ein Foto der Familie zu sehen bekommen", erklärte er und betonte: "Es würde mich nicht überraschen, wenn Meghan zu ihrem 40. Geburtstag ein Bild von sich und Lilibet veröffentlicht, denn sie wird zeigen wollen, was für eine glückliche Familie sie sind."

Mit dieser Vermutung ist Phil keinesfalls allein – auch der Royal-Experte Richard Fitzwilliams geht nämlich bereits davon aus, dass Meghan ein niedliches Familienbild teilen wird. "Die Sussexes sind sehr unberechenbar, aber ich glaube, sie wird ihren 40. Geburtstag mit einem Foto von Lili feiern", teilte er seine Einschätzung.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung

Getty Images Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie, September 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Spätsommer 2019

