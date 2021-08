Sarah Engels (28) will sich in ihrer zweiten Schwangerschaft offenbar in alle Richtungen absichern! Die ehemalige DSDS-Kandidatin und ihr Mann Julian werden bald Eltern. Ihr Sohn Alessio Lombardi (6), der aus der einstigen Ehe mit dem Musiker Pietro Lombardi (29) hervorging, war damals im Jahr 2015 mit einem Herzfehler zur Welt gekommen. Deshalb möchte Sarah bei ihrem nächsten Baby nichts riskieren – und unterzieht sich jetzt einer sogenannten Feindiagnostik.

In ihrer Instagram-Story berichtete die werdende Mutter ganz aufgeregt von ihrem bevorstehenden Arzttermin. "Heute gibt es nämlich eine Feindiagnostik, da werden alle Organe kontrolliert.", erklärte die 28-Jährige und fügte an: "Ich hoffe, dass alles gut ist." Für Sarah sei der Termin vor allem deshalb so wichtig, weil man bei solch einer Untersuchung damals Alessios Herzfehler frühzeitig hätte erkennen können.

In den vergangenen Jahren hatte Sarah immer wieder klargemacht, wie schrecklich die Geburt ihres Sohnemannes für sie gewesen war. Im Juni vergangenen Jahres richtete sie an Alessios Geburtstag auf Instagram rührende Worte an ihn: "Jedes Jahr an diesem Tag danke ich dem lieben Gott dafür, dass er dir vor fünf Jahren einen Schutzengel schenkte. Ich bin so stolz auf dich, mein kleiner Kämpfer."

