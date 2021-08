Ein Flirt-Versuch kostete Gina-Lisa Lohfink (34) am Ende ihre Kampf der Realitystars-Teilnahme! Das TV-Gesicht hatte in der Sala offenbar ein Auge auf Andrej Mangold (34) geworfen. Als er der Beauty aber klar machte, dass er kein Interesse hat, eskalierte die Situation. Sie musste die Show verlassen. Aber waren da wirklich Gefühle im Spiel und erlebt man diese während der Dreharbeiten vielleicht intensiver? Promiflash hat bei zwei Ex-Kandidaten, die diesbezüglich Erfahrung haben, nachgehakt...

Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic (27) lernten sich 2020 bei "Kampf der Realitystars" kennen und wurden danach ein Paar. Die Schweizerin betonte, dass die Beziehung zu den Mitstreitern vor Ort sich durchaus intensiver als im Alltag entwickeln kann. "Du bist 24/7 mit den Menschen zusammen und hast kein Handy, Fernsehen, keine Uhr. Und man verbringt so viel Zeit miteinander", erklärte sie gegenüber Promiflash. Bei ihnen sei es vor allem der Abschied gewesen, der den beiden deutlich gezeigt hatte, dass da mehr ist. "Der hat so ein bisschen unterstrichen, was wir vorher gedacht haben", erinnerte sich Marcellino.

Die Situation von Gina und Andrej ist seiner Meinung nach aber nicht unbedingt vergleichbar. "Die hatte ja auch einen über den Durst getrunken. Ob man das jetzt verliebt oder verguckt nennen kann, weiß ich jetzt auch nicht", betonte er. Außerdem attestierte er dem einstigen Rosenverteiler einen äußerst charmanten Wortschatz, bei dem Frauen in Kombination mit seinem guten Aussehen eben schnell schwach werden würden.

Instagram / the.capricorns Dijana und Marcellino in Dubai, November 2020

Instagram / deeanaofficial Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im Juli 2021

