Jacqueline Siemsen ging bereits mehrfach im TV in die Flirt-Offensive. Bekannt wurde die Beauty durch ihren Auftritt als Verführerin bei Temptation Island 2020, wo sie Womanizer Calvin Kleinen (28) den Kopf verdreht hat. Kurz darauf ging es für sie in die Ex on the Beach-Villa. Momentan ist sie auch wieder in einer Datingshow zu sehen: Are You The One – Reality Stars in Love. Promiflash verriet Jacky nun: Hat sie noch Lust auf weitere Formate dieser Art?

"Viel hilft viel, mehr ist mehr. Ich bin offen. Ich liebe TV und in der Öffentlichkeit zu stehen und ich mache es so lange, wie es mir Spaß macht", erklärte sie im Promiflash-Interview bei der Dr.Sindsen-Fashionshow von Eric Sindermann (33). Eines sei ihr dabei aber sehr wichtig: Sie will sich nicht verstellen und die Menschlichkeit muss bei den Dreharbeiten gewahrt werden. "Ich muss nicht über Leichen gehen, ich mache das, was ich vertreten kann und ich würde es auch abbrechen, wenn es nicht geht", stellte sie klar.

Bisher habe Jacky aber durchweg coole Erfahrungen mit Reality-TV gemacht. "Weil man immer neue Leute dabei hat und neue Herausforderungen", schwärmte sie. Vor allem die Abwechslung scheint die Blondine sehr zu genießen. Die Sendungen seien nur schwer miteinander zu vergleichen: "Weil alles auf 'ne andere Art und Weise unterschiedlich ist. Das eine ist schwieriger und anstrengender als das andere."

TVNOW/Frank Fastner Kandidatin Jacky am Set von "Temptation Island" 2020

TVNOW Jacky, ehemalige "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, Reality-TV-Star

