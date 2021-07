Jacqueline Siemsen lässt offenbar nichts Anbrennen! Neben der Aufgabe, ihr Perfect Match zu finden, lassen es die Singles während ihrer Zeit in der VIP-Version der Kuppelshow Are You The One? ordentlich krachen. Während der Boom-Boom-Room im Vergleich zur vorherigen Staffel noch kaum genutzt wurde, kam es jetzt aber auf der Terrasse der TV-Unterkunft zu äußerst attraktiven Szenen: Jacky öffnet die Hose von Mitbewohner Josua Günther mit bloßem Mund!

Die Aktion brachte Jacky aber nicht einfach aus dem Nichts. Das verführerische Entkleiden war Teil eines Spiels – für Singleboy Josua entschied sich die Blondine allerdings auf eigene Faust. Wie ein wahrer Profi knabbert die Beauty am Hosenbund des Hotties herum und siehe da – nach wenigen Sekunden war die Jeans geöffnet. Scheint fast so, als hätte Jacky ein Talent, die Hosen anderer Männer mit dem Mund zu öffnen. Übung bedarf es bei der 31-Jährigen jedenfalls kaum noch.

"Ich glaube, der Josua fand das auch ganz lustig", zeigte sich Jacky im Nachhinein im Einzelinterview überzeugt. Tatsächlich hatte der Lockenkopf den kompletten Part über ein breites Lächeln im Gesicht. Der Großteil der Gruppe war von Jackys Fähigkeiten aber wohl eher beeindruckt. Von Mitbewohner Jamy Schröder durfte sich die ehemalige Ex on the Beach-Lady sogar über ein Kompliment freuen: "Jacky, du bist eine Legende!"

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Instagram / https://www.instagram.com/jacqueline.siemsen/ Jacqueline Siemsen, Ex-"Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / josua_maria Josua Günther, Ex-"Love Island"-Kandidat

TVNOW / Markus Hertrich Jamy Schröder, "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandidat

