Da dachten die Single-Ladys wohl kurz, sie sehen doppelt! Am Dienstagabend kam es bei Take Me Out XXL zu einer Premiere, als sich Valentin vorstellte: Er suchte nämlich nicht für sich selbst nach einem Date, sondern für seinen Bruder Nicolas! Die 30 Damen standen der Aktion eher skeptisch gegenüber und letztendlich hatten nur 17 von ihnen Interesse daran, den Münchener kennenzulernen. Als er dann die Bühne betrat, erlebten die Frauen eine große Überraschung: Nicolas ist Valentins Zwillingsbruder!

"Ihr seht nicht doppelt, ich bin der Zwillingsbruder von Valentin", scherzte Nicolas, bevor er mit einer Tanzeinlage versuchte, die Ladys von sich zu überzeugen – doch leider stießen seine Dancemoves bei den Mädels nicht auf Begeisterung. Alle verbliebenen 17 buzzerten den Studenten heraus! Der Einsatz seines Twins hat sich also nicht ausgezahlt und der passionierte Tennisspieler musste alleine nach Hause gehen. Der Moderator Jan Köppen (38) versuchte ihn nach seiner Abfuhr noch aufzuheitern und riet ihm: "Nimm es dir nicht zu sehr zu Herzen."

Doch was gefiel den Frauen eigentlich nicht an Nicolas? Für Single-Lady Liliana seien Zwillinge einfach ein absolutes No-Go. Sie habe Angst, dass sie mal aus Versehen den falschen Bruder küssen könnte, wenn sie ihre Kontaktlinsen nicht drinnen hat.

Jan Köppen mit den "Take Me Out"-Frauen

Nicolas, "Take Me Out XXL"-Kandidat 2021

Liliana am Set von "Take Me Out XXL" im Juli 2021

