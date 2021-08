Was sind die Beweggründe für seinen Einzug in den TV-Knast? Seit gestern müssen sich die Fans von Promi Big Brother nicht mehr gedulden, denn die ersten Kandidaten wurden endlich offiziell bekannt gegeben! Der Cast kann sich wahrlich sehen lassen: Neben Reality-Sternchen Melanie Müller (33), der verschmähten Bachelor-Finalistin Michelle Gwozdz und Spielerfrau Ina Aogo (32) wird auch der beliebte Bauer sucht Frau-Star Uwe Abel (51) in den Container einziehen. Promiflash verrät Uwe jetzt den wahren Grund für seine Teilnahme bei "Promi Big Brother"!

Die Motivation, in die Reality-TV-Show einzuziehen, sei für Uwe in erster Linie das Geld gewesen: "Der finanzielle Anreiz war so hoch, dass ich gesagt habe, ich mache mit!", erklärt der TV-Bauer im Promiflash-Interview. Eine satte Fernsehgage kann der Niedersachse gut gebrauchen: Der 51-Jährige habe sich zwar vergangenes Jahr aus der Landwirtschaft zurückgezogen, jedoch seitdem ab und an weiter im Familien-Café mitgearbeitet.

Der Zeit im Container scheint Uwe bisher relativ entspannt entgegen zublicken. Als größte Herausforderung sieht er nämlich nicht seine prominenten Mitbewohner – vielmehr mache er sich um seinen nervösen Magen Sorgen: "Mal sehen, wie ich die Tage überstehen werde", betont der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Sieger lachend.

Instagram / iris.abel.official Uwe Abel im Mai 2021 in Dötlingen

Instagram / iris.abel.official Uwe Abel im August 2021

Sat.1 / Marc Rehbeck Ina Aogo, Rafi Rachek, Mimi Gwozdz, Daniel Kreibich, Heike Maurer, Uwe Abel, Melanie Müller und Eric

