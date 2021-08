Katie Price (43) muss sich in Sachen Beauty von einem Traum verabschieden! Zwar hat der britische TV-Star bereits etliche Schönheitsoperationen hinter sich – doch eigentlich hatte sich die fünffache Mutter noch weitere OPs gewünscht. Vor allem eine extreme Gesichtsstraffung stand lange Zeit ganz oben auf ihrer Wunschliste. Doch aus diesen Plänen wurde nichts – und das aus einem guten Grund: Katies Beauty-Doc verweigerte ihr weitere Schönheitsoperationen dieser Art!

In einem neuen YouTube-Video nimmt Katie ihre Fans bei ihrem jüngsten Eingriff im Juni bis in den OP-Saal mit. Doch von dem Traum des extremen Facelifts musste sich die 43-Jährige zuvor verabschieden. "Sie können mein Gesicht also nicht auf diese Art und Weise liften?", fragt Katie den behandelnden Arzt in dem Clip. Dieser macht ihr dann einen Strich durch die Rechnung und erklärt: "Das ist nicht gut für Ihr Gesicht, Ihre Haut ist jetzt schon zu straff."

Zwar überlegt Katie im Video zunächst weiterhin, den Eingriff vornehmen zu lassen – allerdings nimmt sie sich den Rat des Mediziners daraufhin doch zu Herzen. "Ich dachte, dass ich es trotzdem machen lasse – aber weil Sie Nein gesagt haben, höre ich auf Sie. Sie sind der Experte", betont die Britin im weiteren Gespräch mit dem Beauty-Doc.

Instagram / katieprice Katie Price, britischer TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

