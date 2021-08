Kann Laura Müller (21) ihre Influencer-Karriere jetzt etwa begraben? Die einstige Let's Dance-Teilnehmerin hatte zuletzt eine monatelange Social-Media-Pause eingelegt, nachdem ihr Ehemann Michael Wendler (49) durch Verschwörungstheorien in der Öffentlichkeit negativ aufgefallen war. Doch vor wenigen Wochen meldete sie sich zurück – und bekam auch gleich wieder einen neuen Werbepartner. Ihre Follower waren von der Kooperation jedoch alles andere als begeistert, denn sie bekam fiese Kommentare im Netz. Und auch ihre neueste Werbezusammenarbeit kommt bei den Fans nicht gut an...

Laura stellte ihren Followern nun in ihrer Instagram-Story und in einem Post verschiedene Hunde-Accessoires wie Leinen oder Halsbänder vor – schließlich ist die 21-Jährige seit Kurzem auch Besitzerin eines Welpen. Doch obwohl sie in ihrem Beitrag die Kommentarfunktion ausgeschaltet hatte, bekam sie erneut sehr viel Kritik für ihre bezahlte Werbung. Auf der Seite der beworbenen Marke schrieben User in die Kommentarspalte eines Posts Dinge wie: "Ich werde eure Produkte nicht mehr kaufen. Wer den Wendler und Laura unterstützt, ist bei mir unten durch" oder "Ich distanziere mich von euch wegen Laura Müller".

Die Inhaber der Hundemarke ließen sich von dem regelrechten Shitstorm jedoch nicht beirren, sondern veröffentlichten sogar ein Statement, in dem sie Laura lobten. Sie hätte für eine äußerst "professionelle Zusammenarbeit" gesorgt. "Wir können auch jedem empfehlen, mit der Laura zusammenzuarbeiten", sagte ein Kopf des Unternehmens. Ihre Rückkehr als Influencerin hat sich Laura dennoch sicher anders vorgestellt.

Instagram / tigerwendlerofficial Laura Müller mit ihrem Hund Tiger

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

