Jacqueline Siemsen reicht's! Die Ex on the Beach-Bekanntheit geriet bei Are You The One – Reality Stars in Love mit Melina Hoch aneinander. Angeblich war die Blondine nämlich eifersüchtig auf Melina, weil Muskelmann Jamy Schröder mit dieser auf Flirtkurs ging – das vermuteten zumindest die anderen Kandidaten. Als der Beau Jacky danach auch noch zurechtwies, war der Abend für die Beauty wohl endgültig gelaufen. Wie Jacky Promiflash verrät, ist Jamy ihr aber mittlerweile egal.

Im Interview mit Promiflash bestreitet Jacky, dass sie neidisch auf Melina war: "Warum sollte ich eifersüchtig sein?" Dass Jamy die 31-Jährige danach angeraunzt hat, habe ihr außerdem gar nicht gefallen. "Wenn er denkt, dass er mich mit seinem verbalen Gulasch in die Schranken weisen könnte, ist er falsch gewickelt", stellt sie unmissverständlich klar. Dass der Tattoo-Liebhaber sich im Ton vergriffen habe, habe die Reality-TV-Queen besonders abgetörnt.

Daher habe sich Jackys anfängliche Begeisterung letztendlich doch zu einer Abneigung entwickelt. "Sehr unattraktiv. Hat ein wenig gedauert, bis ich es nicht mehr lustig fand und das Interesse verlor", betont die ehemalige Stripperin.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

TVNOW / Markus Hertrich Melina Hoch, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, Reality-TV-Star

Instagram / jamezgood Jamy Schröder, Reality-TV-Star

