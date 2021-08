Shirin David (26) war wohl die große Überraschung in der neuesten Ausgabe von Wer stiehlt mir die Show?. Die Rapperin trat zunächst gegen Joko Winterscheidt (42), Teddy Teclebrhan und die Wildcard-Gewinnerin Laura in der Quiz-Sendung an. Diese konnte sie alle in mehreren Spielrunden in den Schatten stellen. Ihr Endgegner war dann Bastian Pastewka, der die Folge davor gewonnen hatte. Dass Shirin auch ihm bei einer Fragerunde überlegen war, schien viele Zuschauer zu überraschen.

"Shirin David komplett unterschätzt. Aber ich find's klasse", schrieb beispielsweise ein User auf Twitter. Offenbar hatte er der Musikerin so ein breites Allgemeinwissen gar nicht zugetraut und wurde nun eines Besseren belehrt. Im Gegensatz zu Bastian wusste die "Gib ihm"-Interpretin unter anderem auch, dass Libretto das Textbuch einer Oper ist. "Tja Shirin, du hast deinen Hatern das Argument genommen, dass du nichts im Kopf hättest", freute sich ein Fan.

Shirin selbst teilte ebenfalls zwei lange Nachrichten, in denen sich Zuschauer dafür entschuldigt hatten, sie vor der Show vollkommen falsch eingeschätzt zu haben. Außerdem postete sie noch ein paar Highlights aus ihrer Episode und amüsierte sich köstlich. "Das ist die beste Show ever", schwärmte sie. Und nach ihrem Sieg hat sie in der kommenden Wochen nicht nur die Chance, das Format zu moderieren, sondern auch ihren Titel zu verteidigen.

Anzeige

Getty Images Shirin David, Rapperin

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/shirindavid/ Shirin David in Berlin im Mai 2020

Anzeige

© ProSieben / Max Beutler Shirin David und Bastian Pastewka bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de