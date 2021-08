Die Zuschauer sollen Mimi Gwozdz bei Promi Big Brother ganz neu kennenlernen! Die schöne Brünette flimmerte erstmals dieses Jahr bei Der Bachelor über die deutschen TV-Bildschirme. Doch in dem Format machte sie mit Rosenverteiler Niko Griesert (30) nicht nur schöne Erfahrungen. Da der Bachelor sie zuletzt abservierte, gilt sie heute als Verschmähte. Jetzt hat Mimi bei Promi BB die Chance zu beweisen, ob sie das Liebesdrama um Niko überwunden hat – und genau das hat die Beauty auch vor!

Gegenüber Promiflash stellte Mimi klar, dass sie mit ihrer Teilnahme bei Promi BB zeigen möchte, was sie "noch so draufhabe". Denn sie weiß: Bei "Der Bachelor" kam eher "die eifersüchtige und besitzergreifende Mimi" zum Vorschein. "Ich möchte, dass der Zuschauer alle meine Seiten kennenlernt", erklärte sie. Da man in der Show permanent unter Kamerabeobachtung stehe, sei es wahrscheinlich, dass Fans Mimi in jeder Lebenslage erleben, gab sie an.

Nach dem Bachelor habe Mimi aber nicht vor, auch Promi BB in ein Datingformat zu verwandeln, betonte sie gegenüber Promiflash. "Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass ich dort einen Fokus darauf legen kann und dass da einen Typ dabei ist, der mir gefallen wird. Aber wie heißt es immer so schön: 'Sag' niemals nie'", gab Mimi zu verstehen.

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos

TVNow Niko Griesert und Michelle Gwozdz bei "Der Bachelor"

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Mimi Gwozdz

