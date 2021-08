Wiederholt sich Aurelia Lamprechts TV-Liebespleite? Die Beauty möchte bei Are You The One – Reality Stars in Love die große Liebe finden. Das versuchte die Beauty schon mal im Fernsehen: Damals wurde sie bei Love Island allerdings von Henrik Stoltenberg für Sandra Janina (21), eine Nachzüglerin, sitzen gelassen. Auch mit Diogo Sangre, ihrem aktuellen TV-Flirt, läuft nicht alles rund – daher hat Aurelia Angst, wieder enttäuscht zu werden, wie sie Promiflash gesteht.

Im Interview mit Promiflash erzählt Aurelia, dass sie teilweise ähnliche Gefühle wie bei "Love Island" gehabt habe. "Ich hatte einfach Angst, wieder durch dieselbe Enttäuschung zu gehen und für eine andere Frau stehen gelassen zu werden – obwohl ich mich komplett fallen gelassen habe", gibt die Brünette zu. Man habe irgendwann einfach keine Kraft mehr, dafür aber Angst davor, dass sich die erlebte Geschichte wiederholen könnte.

Dennoch würde Aurelia immer wieder ungefiltert und ehrlich an derartige Dinge herangehen – das wolle sie auch nicht verändern. "Klar macht mich das verletzlich und angreifbar, aber das bin ich und dahinter stehe ich zu 100 Prozent", macht die 24-Jährige deutlich.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Anzeige

RTLZWEI Aurelia und Melina bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Star

Anzeige

RTL II Aurelia und Henrik nach der Paarungszeremonie bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de