Tränenausbruch bei Aurelia Lamprecht! Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin und Diogo Sangre waren kurz davor zu erfahren, ob sie ein Are You The One – Reality Stars in Love-Match sind – doch es kam anders. Walentina Doronina entschied sich dazu, die Match-Box-Entscheidung für 70.000 Euro zu verkaufen. Das bedeutet: Ob Aurelia und Diogo ein Match sind, werden weder die Teilnehmer noch die Zuschauer jemals erfahren. Während der Muskelmann die Entscheidung gefasst aufnahm, brach die 24-Jährige weinend zusammen.

Nach diesem herben Rückschlag kam bei der Beauty ihre "Love Island"-Enttäuschung hoch: Henrik Stoltenberg hatte sich damals – nachdem sie Sex hatten – für Granate Sandra Janina (21) entschieden und von ihr abgewandt. Aurelia befürchtet nun, Ähnliches mit Diogo zu erleben. Unter Tränen schluchzte sie in Josua Günthers Armen: "Ich will das nicht, die wollen mich so f*cken hier. Ich kann das nicht mehr ertragen. Es würde mich töten, wenn ich hier hocken und zugucken muss, wie er mit einer anderen ist."

Ob sie ahnt, was auf sie zukommen könnte? Ziel der Show ist es schließlich, sein Perfect Match zu finden. Und im Gegensatz zu Aurelia ist das auch nach wie vor Diogos Plan. "Ich sag jetzt nicht, dass ich mich darauf freue, andere Frauen hier drinnen kennenzulernen, aber letztendlich kann es echt sein, dass ich mich mit einer anderen besser verstehe als mit Aurelia", blickte der 26-Jährige im Einzelinterview in die Zukunft.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNow.de.

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Ex-"Love Island"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im März 2021

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Ex-"Love Island"-Kandidatin Aurelia Lamprecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de