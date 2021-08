Wie viel Geld blättert Capital Bra (26) beim Einkaufen seiner Outfits auf den Tisch? Mit seiner Single "Nur noch Gucci" kündigte der Rapper gegenüber seinen Fans jedenfalls schon mal an, dass ab sofort nur noch Teile des Luxuslabels in seinem Kleiderschrank hängen werden – damit dürfte der Musiker von der nächsten Runde über den Berliner Kurfürstendamm aber auch mit deutlich schmalerem Portemonnaie nach Hause kommen. Doch was gibt Capi denn nun wirklich bei einer Shoppingtour aus?

"Weiß ich gar nicht. Aber das kommt wirklich darauf an, was für ein Video ich drehe, zum Beispiel ob es glitzern muss oder so", verriet Vladislav Balovatsky, wie Capi mit bürgerlichem Namen heißt, im Interview mit Promiflash. In den luxuriösen Designerläden lande der 26-Jährige nämlich nur, wenn ein Videodreh anstehe und der perfekte Look noch fehle. Und für den greift Capi dann auch gerne mal etwas tiefer in die Tasche: "Ab und zu mal tausend Euro, zweitausend oder dreitausend. Ich kann es nicht wirklich beschreiben."

Eines steht für den "Mbappé"-Interpreten allerdings fest: Er möchte mehr Geld in seine Musik statt in seine Klamotten investieren. In seinem Alltag verzichte Capi nämlich auf Gucci und Co., wie er Promiflash erklärte: "Normalerweise laufe ich in Basics rum, ein ganz normaler Hoodie für 30 Euro, das passt schon." Wenn es hin und wieder dann doch mal zu einem Ausflug auf den Ku'damm kommt, gehen aber auch Capis Freunde nicht leer aus: "Meine Bratans bekommen auch immer mal wieder Geschenke, das muss sein!"

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

Starpress für myblu Capital Bra, Rapper

