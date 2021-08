Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) spannen ihre Fans wohl ganz gerne auf die Folter. Seit knapp zwei Wochen heizen die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Schauspieler die Gerüchte erst um eine mögliche Trennung und dann um eine mögliche Versöhnung selbst an. Dass Yeliz fast alle Pärchenbilder mit Jimi gelöschte hatte und seiner ganzen Familie auf Instagram entfolgt war, hatte viele Fans auf die Fährte eines Beziehungsendes gelockt. Doch jetzt verbrachten die werdenden Eltern wohl wieder Zeit miteinander.

Weder zu einem Ende ihrer Liebe noch zu einem Fortbestehen ihrer Beziehung haben sich Yeliz und Jimi bisher geäußert. Doch statt sich wie früher selbstverständlich gemeinsam auf Instagram zu zeigen, sieht man die beiden nun nur noch indirekt zusammen. So auch dieses Mal: Am Mittwochabend zeigten sowohl die Hannoveranerin als auch der Berliner dasselbe Essen in der Story: mit Sesam gefüllte Dampfnudeln mit Vanillesauce. Nicht unbedingt ein alltägliches Gericht – die Vermutung liegt also nahe, dass Yeliz und Jimi gemeinsam speisten.

Während die Situation mit Jimi für die Öffentlichkeit noch nicht ganz geklärt ist, ist Yeliz sich in Bezug auf ihre Gefühle für einen anderen Mann vollkommen sicher: An ihrem Ex Johannes Haller (33) hat sie keinerlei Interesse mehr. Im Netz reagierte sie auf eine Fan-Nachfrage kürzlich mit: "Ach Leute, irgendwann ist doch mal gut. Da empfinde ich ja mehr für Till Adam." Von diesem Dauer-Kuppelshow-Kandidat ist Yeliz bekanntlich kein Fan.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021 auf Kos, Griechenland

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Getty Images Johannes Haller und Yeliz Koc

