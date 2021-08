Was hat es mit dem gemeinsamen Urlaub auf sich? Vor wenigen Wochen genossen die ehemaligen Love Island-Kandidaten Paco Hrb und Tim Kühnel ein paar sonnige Tage auf der italienischen Insel Capri. Doch die beiden Hotties waren bei ihrer Spritztour nicht alleine – ebenfalls mit von der Partie war Ex-Bachelorette Melissa Damilia (25)! Wie kam es zu diesem Zusammenschluss? Paco klärt in seinem Interview mit Promiflash über die Hintergründe des Trips auf!

Der Grund für den gemeinsamen Urlaub der ehemaligen Islander war von rein beruflicher Natur: "Wir waren mit Tim, Melissa und dem Management vor Ort – und haben es uns einfach mal gut gehen lassen", erklärt Paco gegenüber Promiflash. Dazu sollte man wissen, dass die drei von derselben Firma, La Familia Artists, gemanagt werden: Der Trip kann also als ganz entspannte Geschäftsreise betrachtet werden.

Für Melissa war es übrigens nicht der einzige Italien-Urlaub in diesem Jahr. Bereits im Juni teilte die Beauty ein paar romantische Pärchen-Pics mit ihrem Freund Leander Sacher (23): Dem Gewinner ihres Herzens in der Show "Die Bachelorette", mit dem die einstige Rosenverteilerin ein paar Tage in Rom verbracht hatte!

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Influencerin

Anzeige

Instagram / paco_hrb Paco Hrb in Italien, Juli 2021

Anzeige

Instagram / leander_sacher Leander Sacher und Melissa in Rom, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de