Wiktoria und Luca haben gerade noch mal Glück gehabt – schon wieder! Die Versicherungskauffrau und der Cosplay-Fan kämpfen bei Beauty & The Nerd um eine stolze Gewinnsumme von 50.000 Euro. Das Paar war bei der Challenge in der aktuellen Folge zwar am schnellsten – da die zwei die Aufgabe aber nicht korrekt ausführten, wurden sie leider disqualifiziert und mussten zum dritten Mal ins Exit-Quiz. Am Ende konnten Wika und Luca sich jedoch in die nächste Runde retten!

Im Exit-Game mussten Wika und Luca gegen Ricarda und Jeremy antreten. Mit einem Vorsprung von zwei Punkten konnte das Duo sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen und schaffte es damit zum dritten Mal, das Exit-Quiz zu gewinnen. "Ich bin unfassbar stolz auf unsere Leistung und natürlich überglücklich, noch hier zu sein", freute sich Wika nach dem Spiel.

Dafür mussten Rici und Jeremy die Villa leider verlassen. Die Brünette rechnete wohl aber bereits mit ihrem Exit: "Jeremy und ich wussten: Als Teampartner harmonieren wir nicht richtig und das hat man halt auch bei den Spielen gemerkt."

ProSieben / Benjamin Kis Ricarda Raatz und Jeremy bei "Beauty & The Nerd" 2021

Beauty & The Nerd, ProSieben Wiktoria, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz im Juli 2021

