Der Stylist Thomas Rath (54) verpasste den Beauty & The Nerd-Boys zuletzt ein komplettes Make-over! Vergangene Woche stand in der TV-Show nämlich endlich die beliebte Umstyling-Folge an – und dabei durften sich die Nerds Jeremy und Luca bereits über eine beachtliche Typveränderung freuen. Aber gefällt den Nerds ihre optische Verwandlung überhaupt? Promiflash hat bei den beiden "Beauty & The Nerd"-Kandidaten nachgefragt...

"Am besten waren die neuen Klamotten!", schwärmte der Manga-Liebhaber Jeremy im Promiflash-Interview und betonte: "Die Frisur war einfach nicht meine Art von Frisur, aber sie war auch gut." Der Medieninformatikstudent Luca hingegen fand sofort Gefallen an seinem neuen Haarschnitt – er brachte seine Begeisterung zum Ausdruck: "Am besten haben mir die Haare gefallen – eine Frisur! Ich hatte, als ich mich das erste Mal in dem Spiegel sah, zum allerersten Mal das Gefühl, mich selbst im Spiegel zu sehen."

Aber nicht nur für die Nerds war die Verwandlung ein echtes Highlight – auch die Beauty Luisa Krappmann (19) war nach dem "Beauty & The Nerd"-Umstyling total hin und weg. "Ich war krass geschockt vom Umstyling der Jungs. Ich hätte niemals gedacht, wie viel man doch zum Positiven ändern kann!", hob sie gegenüber Promiflash hervor und fügte hinzu: "Alle haben wirklich eine unfassbare Verwandlung durchgemacht."

Anzeige

Promiflash "Beauty & The Nerd"-Kandidat Jeremy vor und nach seinem Umstyling

Anzeige

Promiflash "Beauty & The Nerd"-Kandidat Luca vor und nach seinem Umstyling

Anzeige

Instagram / luisakrpp Luisa Krappmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de