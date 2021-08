Diese beiden Nerds erstrahlen schon in neuer Optik! Bei Beauty & The Nerd war es diese Woche endlich so weit: Die beliebte Umstyling-Folge stand an! Neben Cao und Markus durften sich auch Jeremy und Luca über ein komplettes Make-over freuen. Hilfe bekamen sie dabei von Stylist Thomas Rath (54). Jeremy und Luca wurden bereits umgestylt – und das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Vor allem Luca ist kaum wiederzuerkennen. Eigentlich fiel der 21-Jährige mit seiner blau gefärbten, zotteligen Haarpracht auf, doch diese musste jetzt weichen. Statt bunter Haare hat Luca jetzt eine modische Frisur in Dunkelbraun. Auch seine schwarze Brille wich einer modernen mit schlichtem Rahmen, und anstatt nur schwarze Klamotten zu tragen, schlüpfte der Student in ein beigefarbenes Leinen-Outfit. Von Lucas neuem Auftreten sind die Beautys hin und weg und können ihre Euphorie kaum bändigen. "Einfach nur Wahnsinn. Ich freue mich wahnsinnig und ich wünsche es mir so sehr für ihn, dass er mit seinem neuen Aussehen glücklicher sein wird", meinte Wiktoria den Tränen nahe.

Und auch Jeremy war mit seinem neuen Äußeren zufrieden. Der 18-Jährige durfte sich neben einem neuen Haarschnitt auch über einen neuen Look freuen. Seine gemusterten Klamotten tauschte Jeremy gegen eine lässige schwarze Hose, ein Hemd und eine sportliche Übergangsjacke. Die Damen in der Runde konnte auch der Manga-Fan mit diesem Aussehen überzeugen. "Jeremy, du siehst so unfassbar gut aus. So ein wunderschöner junger Mann, ich bin so perplex", verkündete Ricarda Raatz stolz.

Instagram / therealwika_ Wiktoria, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Promiflash "Beauty & The Nerd"-Kandidat Jeremy vor und nach seinem Umstyling

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

