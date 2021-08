Hatte das Geburtstagsvideo eine geheime Botschaft? Herzogin Meghan (40) feierte vor wenigen Tagen ihren 40. Geburtstag und nahm ihren Ehrentag zum Anlass, ein neues Video von sich zu teilen. In dem Clip sollte es sich zwar in erster Linie um wohltätige Zwecke, nämlich die Unterstützung von Frauen beim Wiedereinstieg in den Job, drehen – doch manch einer vermutet im Hintergrund andere Absichten: Eine Royal-Expertin meint, dass Meghan sich mit dem Video über die Queen (95) habe lustig machen wollen!

Vor allem wenn man die Inszenierung des Videos unter die Lupe nehme, falle die Veräppelung von Königin Elizabeth II. auf – zumindest nach Einschätzung von Angela Levin. Die Adelshaus-Expertin bemerkt auf ihrer Twitter-Seite, dass die altmodischen Tassen und Unterteller eine Anspielung auf das erste Treffen Meghans mit der Queen seien. "Die Verhöhnung zeigt, was sie von der royalen Familie denkt", urteilt die Autorin über die Wahl der Accessoires im Video.

Die Journalistin meint, in der Verwendung der Geschirrs eine Parallele zu Meghans Blog zu entdecken: In diesem habe die ehemalige Schauspielerin nämlich nach dem ersten Treffen mit der Königin ebenfalls von Tassen berichtet. Und auch Melissa McCarthys Handschuhe und ihren Blumenhut sieht die Expertin ganz im Lichte einer Veralberung! "Wir müssen jetzt auf Harrys Memoiren warten", sagt sie in der Hoffnung auf baldige neue Erkenntnisse.

Getty Images Herzogin Meghan, 2019

archewell.com Herzogin Meghan im August 2021

archewell.com Melissa McCarthy im August 2021

