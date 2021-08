Schlägt Rafi Rachek (31) wieder über die Stränge? Der Influencer sorgte bei seinen TV-Auftritten in der Vergangenheit für so manche Überraschung. Bei Die Bachelorette outete er sich als homosexuell – ein Jahr später stürmte er während des Promiboxen-Kampfes seines Freundes Sam Dylan (30) den Ring und ging auf dessen Gegner Serkan Yavuz (28) los. Demnächst ist Rafi bei "Promi Big Brother" zu sehen: Wird er auch dort wieder so polarisieren?

Im Interview mit Promiflash verriet Rafi, dass er sich bislang keine große Aktion für die Show vorgenommen habe: "Ich bin so, wie ich bin. Ich kann von jetzt auf gleich auf 180 hochgehen, das ist bei mir aber nie geplant." Aus diesem Grund sei er selbst gespannt, ob er sich im TV-Container beherrschen wird oder mit der ein oder anderen Person aneinandergerät. Angst hat er vor seinen Mitstreitern wie Melanie Müller (33) und Co. aber nicht. "Ich bin selbst jemand, der polarisiert. Ich freue mich", fasste der 31-Jährige zusammen.

Dass Rafi oft für unvorhersehbare TV-Momente sorgt, gibt seinem Freund Sam jedoch etwas

zu denken. "Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil Rafi ja wie so ein Knall-Überraschungsbonbon ist. Man weiß nicht, was man am Ende bekommt und das macht mich ein bisschen nervös", erklärte der Prince Charming-Star jüngst in seiner Instagram-Story.

Getty Images Rafi Rachek, Sam Dylan und Serkan Yavuz

SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Rafi Rachek

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

