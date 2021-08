Ist das noch im Rahmen oder geht Jennifer Lopez (52) damit zu weit? Die Sängerin macht seit ein paar Wochen kein Geheimnis mehr aus ihrer Beziehung zu ihrer wieder aufgeflammten Liebe zu Ben Affleck (48). So werden der Schauspieler und die Musikerin andauernd turtelnd abgelichtet und scheinen nur selten voneinander getrennt zu sein. Sollte das aber doch mal passieren, weiß zumindest J.Lo immer, wo ihr Schatz sich aufhält: Angeblich soll Jen Ben per Handy tracken!

Das behauptet jetzt ein Insider gegenüber dem National Enquirer. Laut ihm folgt die "Jenny from the Block"-Interpretin, was ihre Beziehung angeht, ganz dem Motto: Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. So soll Jennifer den Oscargewinner auf "flirtende und schmeichelnde Art und Weise" überzeugt haben, ihr zu erlauben, ihn über sein Smartphone auf Schritt und Tritt zu überwachen – aber das war ihr angeblich noch nicht genug. "Ben musste auch alle seine Codes und Passwörter übergeben, weil sie diesmal volle Transparenz zwischen ihnen will", teilt die Quelle mit.

Der "Argo"-Darsteller soll allerdings nicht der erste Partner von J.Lo sein, der in den Genuss von ihrer Stalking-Leidenschaft kommt. Alex Rodriguez (46), der Ex-Verlobte der 52-Jährigen, soll dieselbe Behandlung erfahren haben: "So fand sie heraus, wenn er unterwegs war und sich schlecht benahm", plaudert eine weitere Quelle aus.

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Westwood, Kalifornien

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Januar 2020

