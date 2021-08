Georgina Fleurs (31) Baby hält ihre Mami schon jetzt auf Trab! Die Reality-TV-Lady ist gerade schwanger mit ihrem ersten Kind – es wird ein kleines Mädchen. Eigentlich hatte die Ex-Kampf der Realitystars-Kandidatin kürzlich noch betont, dass der geplante Geburtstermin erst in ein paar Wochen sei. Doch für einen kurzen Moment dachte Georgina jetzt, dass ihr Baby G einen Frühstart hinlegen wird!

Via Instagram veröffentlichte die werdende Mutter nun ein beunruhigendes Foto: Georgina liegt hier offensichtlich in einem Krankenbett, in ihrem Arm steckt eine Kanüle, auf ihrem Babybauch kleben Messgeräte. Aber was ist bloß passiert? In der Bildunterschrift erklärt der hübsche Rotschopf: "Baby G hat uns heute nach einer Untersuchung einen Riesenschrecken eingejagt und wir dachten, sie kommt!" Doch was hat sie auf die Idee gebracht? "Sie ist sehr energisch, bewegt sich viel", erklärt die Influencerin. "Ein kleiner Troublemaker wie Georgina…"

Aber ihre Fans müssen sich keine Sorgen machen: "Ihr geht es gut! Georgina auch!", beteuert die Mami in spe. "Sie genießt weiterhin Ihre Auszeit und braucht viel Ruhe! Ganz bald ist es so weit, die Kleine kann jeder Zeit kommen." Klingt ganz nach strenger Bettruhe für Mama und Kind! Was sagt ihr dazu, dass Georgina aus der Klinik postet? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Krankenhaus

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

