Georgina Fleur (31) kostet ihre Schwangerschaft voll und ganz aus! Mittlerweile ist die Influencerin im Endspurt dieser besonderen Reise angekommen. Vor Kurzem hatte die Reality-TV-Bekanntheit im Rahmen einer pompösen Gender-Reveal-Party bekannt gegeben, dass sie ein Mädchen erwartet – in wenigen Wochen darf die schwangere Beauty ihre kleine Maus dann schon in den Armen halten. Jetzt meldete sich Georgina aber erst noch mit einem neuen Update bei ihren Fans!

"Ich genieße meine Schwangerschaft in vollen Zügen und esse soo viel", teilte Georgina ihrer Community via Instagram mit. Dass es der rothaarigen Schönheit aktuell kaum besser gehen könnte, ist ihr auch deutlich anzumerken: Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen posiert die 31-Jährige in einem engen schwarzen Kleid mit XXL-Babybauch auf dem roten Teppich. "Nur noch ein paar Wochen, bis mein Baby da ist", verkündete Georgina voller Vorfreude.

Bisher hat die werdende Mutter ihre Schwangerschaft allerdings zum Großteil allein durchgezogen. Besteht überhaupt noch Kontakt zum Vater des Kindes, Kubilay Özdemir? "Im Moment sehen wir uns nicht, es ist ziemlich kompliziert", erklärte die ehemalige Bachelor-Kandidatin Ende Juli gegenüber RTL. Dabei hätte sie sich in der Vergangenheit sicherlich hin und wieder die eine oder andere Hilfestellung gewünscht.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir und Georgina Fleur in Dubai

