Müssen sich die Fans um Inci Elena Sencer (28) und ihr Baby sorgen? Im April hatte die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin verraten, dass sie und ihr Mann zum dritten Mal Nachwuchs erwarten. Auch das Geschlecht ihres Kindes gaben die werdenden Eltern vor kurzer Zeit bekannt: Inci und Daniel bekommen ein Mädchen. Doch jüngst verriet die brünette Schönheit, dass es ein paar Probleme während ihrer Schwangerschaft gegeben hätte.

Am Dienstag wendete sich die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story an ihre Fans und teilte mit, dass ihre Gynäkologin sie kürzlich spät abends kontaktiert hätte, um sich nach dem Gesundheitszustand der Schwangeren zu erkundigen. "[Meine Frauenärztin] hat nämlich angerufen, ich soll bitte dringend kommen, weil mein Eisenwert so weit unten ist", erklärte Inci und fuhr fort, dass sie einfach sichergehen wolle, dass da nicht noch mehr sei. "Lieber einmal mehr zur Kontrolle als weniger", beteuerte die dreifache Mama weiter, versicherte jedoch ebenfalls, dass sie "optimistisch und positiv" an die Sache rangehen würde.

Wenig später gab die werdende Mutter dann aber Entwarnung und teilte gleich noch die neuesten Entwicklungen der Kleinen: "Uns geht es Gott sei Dank gut. [...] Es ist nichts Auffälliges", erklärte Inci. Sie sei ihrer Frauenärztin für die fürsorgliche Betreuung wirklich sehr dankbar. "[Isabella] geht es super. Sie wiegt jetzt 1700 Gramm und hat einen ziemlich großen Kopf", informierte das ehemalige Bachelor-Girl ihre Community und fügte hinzu, dass "die Schwangerschaft jetzt beruhigt weitergehen" könne.

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer im April 2021

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de