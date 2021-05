Janine Christin Wallat (26) gibt ein Schwangerschaftsupdate! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin verkündete vor einigen Wochen süße Neuigkeiten: Sie erwartet Nachwuchs! Den Vater ihres ungeborenen Kindes hält sie aus der Öffentlichkeit aber lieber heraus. Allerdings lässt sie es sich nicht nehmen, ihre Fans während der Schwangerschaft auf dem neuesten Stand zu halten. Nach einem ersten Babybauchfoto meldet sie sich nun bei ihren Fans.

"Es fühlt sich alles noch so unrealistisch an. Manchmal wache ich nachts auf und denke: 'Wow, das alles ist kein Traum, dies passiert gerade wirklich!'", schwärmt Janine in einem Instagram-Post. Der Fötus sei mittlerweile so groß wie eine Grapefruit. "Inzwischen bemerke ich auch die ersten Bewegungen, was für mich ein unbeschreibliches und schönes Gefühl ist", führt sie weiter aus.

Mit Promiflash plauderte Janine ebenfalls schon über ihre zukünftige Rolle als Mutter – und gibt bei dem Gespräch zu: "Geplant war es tatsächlich nicht, aber wenn du den richtigen Partner an deiner Seite hast, dann freust du dich natürlich, dass ihr jetzt den nächsten Schritt macht in eine gemeinsame Zukunft."

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christine Wallat im Oktober 2020

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat im April 2021

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Ex-Bachelor-Kandidatin

