Angelina Jolie (46) und Brad Pitt (57) waren einst das Traumpaar Hollywoods. Im Jahr 2016 reichte die Schauspielerin dann nach zwei gemeinsamen Ehejahren offiziell die Scheidung ein. Damals war noch nicht klar, was für einen erbitterten Rosenkrieg die beiden sich liefern würden. Der Prozess streckt sich nun schon über mehrere Jahre lang und hat die zwei Hollywoodstars so einiges gekostet.

Der in Los Angeles ansässige Anwalt Mark Vincent Kaplan äußerte sich gegenüber Us Weekly zur Trennung der Weltstars. Er ist der Überzeugung, die Scheidung habe die beiden bereits mehrere 100.000 US-Dollar – wenn nicht sogar Millionen – gekostet. Er ergänzte: "Ich bin mir sicher, sie können es sich beide leisten, den Prozess noch lange weiterzuführen. Das ist kein vernünftiger Grund es zu tun, aber die Kosten dafür werden aufgrund ihres Vermögens bestimmt keine große Rolle spielen." Kaplan selbst arbeitet nicht am Jolie-Pitt-Fall.

Zwischen der Diskussion um Immobilienbesitz, dem Streit um das Sorgerecht für ihre Kinder und vielen weiteren Dingen fielen auch heftige Anschuldigungen seitens Angelina. Sie warf ihrem Noch-Ehemann unter anderem häusliche Gewalt vor. Vom einstigen Traumpaar, das sich am Set zu "Mr. & Mrs. Smith" kennen lernte, ist nichts mehr zu sehen.

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA Brad Pitt und Angelina Jolie im August 2014

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

Anzeige

Actionpress/ United Archives GmbH Brad Pitt und Angelina Jolie in "Mr. & Mrs. Smith"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de