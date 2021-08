Katharina Damm trägt ab sofort ein ganz besonderes Schmuckstück an ihrer Hand! Die YouTuberin hat am vergangenen Wochenende ihre Jugendliebe Leo geheiratet. Zu der Hochzeit waren zahlreiche Influencer eingeladen – darunter Jannik Stutzenberger, Maren Wolf (29) und Patrizia Palme. Erste Fotos von der großen Feier bekamen die Fans mittlerweile auch schon zu Gesicht: So trug die Web-Bekanntheit während der Zeremonie ein spitzenbesetztes Brautkleid. Wenige Tage nach der Trauung präsentierte Kat nun auch stolz ihren Ehering im Netz!

"Ich habe euch meinen Ring noch gar nicht gezeigt", notierte die Schwester von Anna Maria Damm (25) in ihrer Instagram-Story. Dabei gewährte die 26-Jährige einen Blick auf ihre Klunker: An ihrer linken Hand trägt sie neben ihrem goldenen Ehering auch noch ihren Verlobungsring, den Leo ihr im April 2019 in Los Angeles geschenkt hatte. Mit der Wahl scheint Kat sehr zufrieden zu sein. "Ich liebe ihn", schwärmte sie von dem goldenen Schmuckstück. Ihr Mann hingegen entschied sich für einen silbernen Trauring.

Wenige Tage nach ihrer Hochzeit sind die frisch Vermählten auch schon in die Flitterwochen nach Italien geflogen: An der Amalfiküste genießen sie momentan ihren Liebesurlaub. Dabei kommen natürlich auch gemeinsame Ausflüge nicht zu kurz: Am vergangenen Donnerstag erkundeten Kat und Leo beispielsweise die Ausgrabungsstätte in der antiken Stadt Pompeji.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm im August 2021

Instagram / leo.onardo Katharina Damms Mann Leo

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm und Leo im August 2021 in Italien

