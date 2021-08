Katharina Wagener (26) und ihr Verlobter Kevin Yanik fiebern auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys hin. Im April verriet das Are You The One?-Traumpaar bereits auf Social Media das Geschlecht seines Kindes: Es wird ein Junge. Inzwischen ist Kathi schon in der 37. Schwangerschaftswoche. Der Kleine lässt also nicht mehr lange auf sich warten. Jetzt verrät die werdende Mutter im Interview mit Promiflash, wie es ihr so kurz vor der Geburt geht.

"Ich bin superaufgeregt! Ich hoffe, wir haben alles. Ich hoffe, er passt in die Sachen, die wir gekauft haben", erzählt Kathi gegenüber Promiflash. Nach einer spektakulären Live-Baby-Wendung offenbart sie, was ihr so kurz vor der Ankunft ihres Sprösslings durch den Kopf geht. Auf die Frage, ob sie vielleicht Angst habe, entgegnet sie: "Meine Aufregung ist viel höher als meine Angst, weil ich mir denke: 'Es wird sowieso funktionieren.'"

Für Kathi ist klar: "Man kann sich auf das Mamawerden glaube ich nicht vorbereiten. Man wird es einfach." Freude und Aufregung überwiegen für den Reality-Star ganz klar. "Wir sind ready. Wir freuen uns auf den Kleinen", verkündet die werdende Mutter. Bis es so weit ist, genießen Kathi und Kevin ihre traute Zweisamkeit.

Anzeige

Instagram / geburtshilfebochum Kathi Wagener, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im Juli 2021

Anzeige

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de