Rafi Rachek (31) muss sich vor seinen Promi Big Brother-Kontrahentinnen in Acht nehmen – davon ist sein Partner Sam Dylan (30) fest überzeugt! Der Ex-Bachelor in Paradise-Boy sitzt seit ein paar Tagen im Container. Sein Freund Sam, der schon mehr Reality-TV-Erfahrung besitzt, hat ihn natürlich auf sein Abenteuer vorbereitet. Zu seinen Ratschlägen gehörte unter anderem: Bei Danni Büchner (43) und Melanie Müller (33) solle Sam immer gut aufpassen...

In der gestrigen Ausgabe von Promi Big Brother – Die Late Night Show plauderte der Ex-Prince Charming-Kandidat aus, was er seinem Schatz vor dessen Promi-BB-Einzug geraten hat: "Nimm dich bitte vor den Frauen aus Mallorca in Acht!" Dann wurde Sam noch konkreter: "Melanie Müller und Danni Büchner – die krachen schon ein und die wissen genau, was sie tun!" Doch was ist denn genau seine Sorge? "Ich will nicht, dass Rafi in ihr Spinnennetz fällt! Ich weiß nicht, was die vorhaben, aber die sind mit allen Wassern gewaschen", betonte der Podcaster.

Tatsächlich ist Rafi ja schon ein bisschen mit Melli angeeckt, was seinen Freund auch mächtig stolz macht. Aber mit seiner Gesamtperformance ist Sam noch nicht ganz zufrieden: "Rafi ist gerade noch so ein bisschen auf Handbremse", erklärt der Ex-Kampf der Realitystars-Kandidat. "Ich möchte, dass er die jetzt loslässt – ich möchte Unterhaltung sehen! Ich möchte Trash!"

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

