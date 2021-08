Kim Kardashian (40) supportet Kanye West (44) weiterhin! Im vergangenen Februar hatte das Paar bekannt gegeben, dass es sich nach sieben Jahren Ehe trennen werde. Obwohl die Scheidung immer noch in vollem Gange ist, zeigt die Familie immer wieder, dass sie trotz allem zusammenhält. Jetzt wurden die vierfache Mama und ihre Kids bei der Releaseparty zu Kanyes neuem Album gesehen.

Wie TMZ berichtet, wurden der Keeping up with the Kardashians-Star erneut in Begleitung von North (8), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) im Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta gesehen. Schon vor zwei Wochen hatte Kim an der Megaparty anlässlich des zehnten Studioalbums des Rappers "Dona" teilgenommen, das nach Kanyes verstorbener Mutter benannt ist. Ursprünglich hatte der 44-Jährige seine neue Musik für den 23. Juli angekündigt, jedoch musste die Veröffentlichung ein weiteres Mal verschoben werden. Auf dem Event waren die 40-Jährige und ihr Nachwuchs von Kopf bis Fuß in schwarze Markensachen gekleidet. Das zeigen einige Paparazzi-Bilder, auf denen die Rasselbande in der Nähe der Bühne herumsteht.

Viele Fans sahen die anhaltende gegenseitige Unterstützung des Noch-Ehepaars zudem als deutliches Zeichen dafür, dass sich die in Los Angeles geborene Beauty und der "Water"-Interpret wieder annähern würden. "Kommen Mama und Papa wieder zusammen?", hakte ein User auf Twitter nach. "Du bist also zu ihm zurückgegangen, nicht wahr?", lautete ein weiterer Kommentar in den sozialen Netzwerken.

MEGA Kim Kardashian und North West im August 2021

MEGA Kim Kardashian und North West im August 2021

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

