Tommy Pedroni zieht ein Fazit. Bei Are You The One – Reality Stars in Love ließ der gebürtige Franzose von Anfang an nichts anbrennen. So knutschte er bereits in der ersten Nacht mit Walentina Doronina, obwohl er gar kein ehrliches Interesse an der Blondine hatte. Kurz danach küssten sich die beiden im Spaß beim Flaschendrehen erneut. Gegenüber Promiflash bewertete Tommy jetzt Wales Kuss-Qualitäten.

Wirklich überzeugen konnte die Beauty den ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten wohl nicht. "Ihre Kuss-Qualitäten sind ganz normal, jetzt nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht", erinnerte sich Tommy im Promiflash-Interview an die Intimitäten mit seiner Showkollegin. Beim Spiel habe er Walentina eher auf "lustiger Basis" geküsst, da Melina Hoch genau daneben saß. An ihr hatte Tommy bislang nämlich Interesse und wollte deshalb keinen leidenschaftlichen Kuss mit Wale.

Dass die beiden keine Zukunft miteinander haben, machte Tommy bereits deutlich. "Ich habe gemerkt, dass sie die Intelligenz eines Toastbrots hat und dass sie immer alles macht, um gegen das Team zu sein und sich als Opfer darstellen will", ärgerte sich Tommy schon gegenüber Promiflash und rechnete mit seiner Mitstreiterin Walentina ab.

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni im August 2021

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im Juli 2021

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, "Ex on the Beach"-Kandidat 2021

