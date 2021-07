So schnell kann sich das Blatt bei Are You The One – Reality Stars in Love wenden! Schon am ersten Abend gingen Tommy Pedroni und Walentina Doronina in die Flirtoffensive. Sie knutschten heftig herum. Doch mittlerweile stehen die beiden ordentlich auf Kriegsfuß und geraten immer wieder aneinander. Im Interview mit Promiflash verriet Tommy jetzt, warum er überhaupt nicht mehr gut auf die Influencerin zu sprechen ist.

"Ich habe gemerkt, dass sie die Intelligenz eines Toastbrots hat und dass sie immer alles macht, um gegen das Team zu sein und sich als Opfer darstellen will", ärgerte sich der Ex on the Beach-Star gegenüber Promiflash. Seiner Meinung nach hat sie nie im Sinne der Gruppe entschieden oder gehandelt. "Obwohl ich versucht habe, ganz normal mit ihr zu reden", betonte er weiter.

Dass die Blondine so in den Einzelkämpfer-Modus geschaltet hat, erklärte sich der Muskelmann so: Sie will sich einfach in den Vordergrund drängen – womöglich, um mehr Sendezeit zu bekommen. "Und sie konnte nicht auffallen, indem sie einem Mann näherkommt aus der Villa, weil sie keiner wollte nach ihren ganzen Aktionen, die sie gebracht hat." Deshalb sorgte sie einfach für Drama.

