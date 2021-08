Ariana Grande (28) scheint noch immer genauso verliebt zu sein wie am ersten Tag! Nachdem sich die Musikerin im Dezember vergangenen Jahres mit dem Unternehmer Dalton Gomez verlobt hatte, folgte im vergangenen Mai die Hochzeit des Paares. Am Samstag feierte der gebürtige Amerikaner seinen ersten Geburtstag als Ehemann – und zu diesem Anlass widmete Ari ihrem Liebsten ein paar zuckersüße Zeilen im Netz!

In ihrer Instagram-Story postete die 28-Jährige zwei Pärchen-Pics mit ihrem Mann. Während sich die Turteltauben auf einem Schnappschuss innig küssen, sitzen sie auf einem weiteren in übergroßen holländischen Holzschuhen. Bei dem zweiten Foto handelt es sich offenbar um ein Erinnerungsfoto aus ihren Flitterwochen in Amsterdam. Unter den Bildern gratulierte die Sängerin ihrem Dalton. "Happy Birthday mein Baby, mein Mann, mein bester Freund. Ich liebe dich unendlich", notierte die 28-Jährige.

Seit ihrer Trauung scheint die "Thank U, Next"-Interpretin ihr Liebesglück mit aller Welt teilen zu wollen. Regelmäßig teilt sie mittlerweile Schnappschüsse mit dem 26-Jährigen – und das, obwohl Aufnahmen des Paares zu Beginn der Beziehung eine echte Seltenheit waren. Sogar von Aris Hochzeit bekamen ihre Fans mittlerweile viele Fotos zu Gesicht.

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit ihrem Ehemann Dalton Gomez

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit Dalton Gomez

