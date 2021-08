Kenan Engerini (35) hat einfach kein Rosenglück! Der Muskelmann war einer der liebeshungrigen Junggesellen, die dieses Jahr bei Die Bachelorette angetreten sind – doch Schnittblumenverteilerin Maxime Herbord (26) schmiss den Hottie vergangene Woche raus. Im Rahmen seines Exits erklärte Kenan, dass er in der Staffel von Gerda Lewis (28) besser drangewesen wäre. Doch besteht überhaupt die Chance, dass der Muskelmann bei der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin landen kann?

In einer Instagram-Fragerunde wollte einer von Gerdas Followern wissen, was die Blondine von der Aussage von Kenan hält, dass er lieber bei ihr mitgeflirtet hätte. "Er hätte mit meinen Jungs bestimmt viel Spaß gehabt, aber er wäre überhaupt nicht mein Typ", erklärte die einstige Bachelorette. Scheint, als wäre es für Kenan auch in der früheren Staffel nicht unbedingt besser gelaufen.

Neben Gerda würde laut Kenan auch Ex-Bachelorette Melissa (25) infrage kommen. Doch die Beauty ist nach wie vor mit ihrem Rosen-Gewinner Leander Sacher (23) glücklich. Dort ist für Muskelmann Kenan also auch nichts zu holen.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

TVNow Kenan Engerini, Bachelorette-Kandidat

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-Bachelorette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de