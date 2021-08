Ist es doch schon früher als gedacht so weit? Eineinhalb Jahre nach der Geburt von Söhnchen Isaac ist Ashley Graham (33) zurzeit wieder schwanger und erwartet ihr zweites gemeinsames Kind mit Ehemann Justin Ervin. Wann genau das Baby auf die Welt kommen wird, gab das Model zwar noch nicht bekannt, doch es gibt regelmäßige Updates über seinen wachsenden Babybauch: Jetzt teilte Ashley wieder ein Bauchfoto im Netz!

Auf ihrer Instagram-Seite setzt die Moderatorin nun in einem knappen Top ihre Kugel gekonnt in Szene. Gleichzeitig hat sie eine Kaugummiblase im Mund, die kurz davor ist, zu platzen. Ashely macht zu dem Bild ein kleines Späßchen: "Gleich wird sie platzen – aber nicht wirklich, wir haben noch etwas Zeit", scherzt sie zu dem Schnappschuss. Damit benutzt sie ein Wortspiel in englischer Sprache: Nicht nur das Platzen der Kaugummiblase, sondern auch die Geburt eines Babys könnte nämlich mit der Aussage gemeint sein...

Schon bei ihrer ersten Schwangerschaft hatte Ashley Freude daran gefunden, sich und ihre Babykugel humorvoll im Netz zu präsentieren. Die ehemalige America's next Topmodel -Jurorin hatte sogar splitterfasernackt ihre Kurven im Netz gezeigt: "Ich werde dicker und dicker und versuche meinen neuen Körper jeden Tag zu umfassen", hatte sie im Oktober 2019 gewitzelt.

Instagram / ashleygraham Justin Ervin, Ashley Graham und ihr Sohn

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im Juli 2021

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

