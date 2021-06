Michele Morrone (30) ist stinksauer! Die Zuschauer bekommen eigentlich regelmäßig die volle Ladung Sexyness von dem Schauspieler zu sehen. In 365 Tage spielt er Badboy und Mafioso Massimo und überzeugt in zahlreichen Sexszenen mit heißer Optik und viel nackter Haut. Beim Dreh zum zweiten Teil des Erotikfilms beschafften Paparazzi den Fans aber einen noch viel intimeren Ausblick: Sie lichteten Michele komplett nackt unter der Dusche ab – mit freier Sicht auf sein bestes Stück. Jetzt hat sich der Musiker zu den Nacktfotos geäußert.

"Als Schauspieler ist mein Leben öffentlich, aber als Mensch möchte ich mir meine Privatsphäre beibehalten. Ich bin ein großer Fan von Privatsphäre – und es ist nie okay und sehr respektlos, die Privatsphäre zu verletzen", schrieb der 30-Jährige in seiner Instagram-Story. Während er das Verhalten der Fotografen klar kritisiert und sich wirklich angegriffen fühlt, ist er dankbar, dass seine Community ihm nach dem Vorfall beisteht. "Ich danke meiner Netzgemeinschaft, dass sie sich gegen die privaten Bilder eingesetzt hat, die während meiner Arbeit an einem professionellen Set nach außen gedrungen sind", äußerte er.

Die Dreharbeiten für den polnischen Film mit Hauptdarsteller Michele haben schon Mitte Mai begonnen. "Erster Drehtag. Willkommen zurück, Massimo... Du hast mir gefehlt", kommentierte der Hottie damals einige sexy Fotos im Netz. Vor wenigen Tagen gelangen dann die schlüpfrigen Aufnahmen an die Öffentlichkeit.

Backgrid / Action Press Michele Morrone am Set des zweiten Teils von "365 Tage", Juni 2021

Getty Images Michele Morrone, Schauspieler

Instagram / iammichelemorroneofficial Michele Morrone am Set von "365 Days"

