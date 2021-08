Simone Biles (24) sorgte bei den Olympischen Sommerspielen für so manchen emotionalen Moment! Die US-Turnerin war im Juli als absolute Favoritin bei dem Mega-Event an den Start gegangen. Doch nach einem Wackler am Sprungtisch brach die 24-Jährige den Wettkampf aufgrund von psychischen Problemen ab und schockierte damit das Live-Publikum. Ihr Freund Jonathan Owens (26) verfolgte die Spiele von den USA aus – und enthüllt jetzt, wie sehr er mit seiner Liebsten mitfieberte und litt!

Bei einer Pressekonferenz wurde der Football-Star laut People auf Olympia und die Teilnahme seiner Freundin angesprochen. Ganz offen erklärte der Houston-Texans-Spieler: "Mir war übel, weil ich ihr Gesicht sehen konnte. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck, ich kann ihre Lippen lesen und ich wusste, dass etwas los war." Jonathan schilderte weiter, er habe bereits geahnt, dass Simone es schwer haben würde – jedoch das Beste gehofft.

Nach dem kurzzeitigen Aus der Athletin hatte sich Jonathan auch via Instagram zu Wort gemeldet. Zu einer Reihe Pärchenfotos versicherte der Sportler seiner Freundin seine Unterstützung: "Deine Stärke und dein Mut sind unübertroffen und du inspirierst mich jeden Tag aufs Neue. Du bist immer mein Champion, vergiss das nie!"

Getty Images Simone Biles bei den Olympischen Spielen in Tokio im Juli 2021

Getty Images Simone Biles bei den Olympischen Sommerspielen, Juli 2021

Instagram / jowens_3 Jonathan Owens und seine Freundin Simone Biles

