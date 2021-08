Danny Liedtke (31) kämpft bei Promi Big Brother mit seiner Hygiene! Der Schauspieler durfte am Freitag gemeinsam mit Daniela Büchner (43), Marie Lang (34) und Jörg Draeger (75) als Nachzügler in den Container des großen Bruders einziehen. Statt auf den luxuriösen Big Planet ging es für den Köln 50667-Star jedoch in die Raumstation – und neben dem Platzmangel machte ihm dort noch etwas anderes zu schaffen: Dannys T-Shirt versprühte einen fiesen Schweißgeruch, den er mit eher ungewöhnlichen Mitteln zu überdecken versuchte...

Am dritten Tag im Weltraum konnte auch der 31-Jährige den unangenehmen Duft seines Kleidungsstücks nicht mehr ignorieren – und auch seinen Mitstreitern fiel der miese Geruch auf. Für Danny durchaus ein Ekelmoment: "Wir Menschen schwitzen nun mal und stinken. Ich habe keine Möglichkeit mich hier mit Deo einsprühen!" Doch statt zu duschen, versuchte der einstige Leben.Lieben.Leipzig-Darsteller einen anderen Trick: Er ließ sich vom rauchenden Jörg mit Zigarettenqualm anpusten!

Doch hatte die Tabak-Aktion Erfolg? Offenbar schon – denn Danny resümierte anschließend: "Es ist jetzt nicht ekelhaft, den ich gerade in der Nase habe – es ist undefinierbar. Aber es ist besser, als nach Schweiß zu duften!" Seine Mitbewohner waren hingegen nicht allzu überzeugt von dem neuen Duft des Wahlkölners.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

© SAT.1/Marc Rehbeck Danny Liedtke, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021

© SAT.1 Danny Liedtke bei seinem "Promi Big Brother"-Einzug

© SAT.1 Danny Liedtke und Jörg Draeger bei "Promi Big Brother"

