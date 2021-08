Nathalie Bleicher-Woth (24) spricht Klartext. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin traf sich vor wenigen Wochen mit Princess Charming-Finalistin Elsa zum Abendessen. Schnell mutmaßten Fans, dass zwischen den TV-Sternchen etwas laufen könnte. Nathalie stellte allerdings klar, dass es sich dabei nicht um ein Date gehandelt hätte. Doch könnte sich das Verhältnis der Promi-Damen irgendwann doch in eine flirtige Richtung verändern?

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan von Nathalie wissen, wie es denn mit Elsa laufen würde – ihre Antwort ist deutlich: "Mit Elsa war nichts, ist nichts und wird niemals was sein." Weiter setzt sie ein klares Statement in Bezug auf ihr Liebesleben in der Öffentlichkeit: "Ich hab nie gesagt, dass ich Single bin. Ich versuche, die Dinge privat zu halten. Das ist besser."

Ohnehin hatte Elsa längt preisgegeben, dass sie gerade eine Frau kennenlernen würde – dabei handelt es sich also nicht um Nathalie. "Ich lerne jemanden kennen, aber ohne Weiteres festzumachen", hatte sie in der Wiedersehensfolge von "Princess Charming" verraten. Mehr Infos wollte sie zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht teilen.

Instagram / elsalouise.w "Princess Charming"-Kandidatin Elsa

Instagram / nathalie_bw Schauspielerin Nathalie Bleicher-Woth

Instagram / elsalouise.w Elsa, "Princess Charming"-Kandidatin 2021

