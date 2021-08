Nina Bott (43) platzt vor Mamastolz! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin hat vier Kinder. Ihr ältester Sohn Lennox aus der Beziehung mit ihrem Ex ist mit seinen 17 Jahren schon fast erwachsen. Mit ihrem Lebensgefährten Benjamin Baarz (34) bekam sie dann noch eine Tochter und zwei Söhne. Und heute stand für Ninas kleines Mädchen ein ganz großer Tag an: Luna wurde eingeschult – und bekam eine zuckersüße Schultüte.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Nina ein Foto, das den wichtigen Meilenstein im Leben ihres Töchterchens festhält. Sie nimmt Luna in den Arm, während die ihre kleine Schultüte mit Schafmotiv in der Hand hält. In einem weiteren Post erinnerte sich Nina dann an ihren eigenen ersten Tag als Schulkind zurück: "Ich suche mein Foto bald mal raus und zeig es euch... meine Schultüte war jedenfalls dunkelrot und hatte Punkte."

Luna ist aber nicht das einzige Promi-Kind, das ab sofort die Schulbank drücken muss. Auch der Sohn von Sarah Engels (28) und Pietro Lombardi (29) kommt in die erste Klasse. Alessios (6) Mama und Stiefpapa Julian (28) haben fleißig gebastelt, um den Sechsjährigen mit einer XXL-Tüte voller Leckereien zu überraschen.

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihrer Tochter Luna

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Alessios Schultüte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de